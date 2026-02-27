Видео
Україна
Маловероятно — нардеп о замораживании войны в этом году

Маловероятно — нардеп о замораживании войны в этом году

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 14:01
Возможно ли замораживание боевых действий в 2026 году — ответ нардепа
Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Роман Костенко ответил, возможно ли замораживание боевых действий в этом году. По его словам, это маловероятно.

Об этом Роман Костенко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время YES Meeting, которую к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину организовал Фонд Виктора Пинчука.

Костенко о вероятности замораживания боевых действий

В ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE о том, верит ли Костенко в замораживание военный действий в этом году, он отметил, что замораживание боевых действий в этом году маловероятно.

"Я хотел бы, конечно, чтобы война остановилась, но я не вижу никаких военных факторов для этого. Россия продолжает атаковать. Она продолжает свой набор военнослужащих. Она на максимум расширила свой оборонно-промышленный комплекс, и его просто так не остановишь, даже если бы ты хотел резервы там накапливать", — пояснил нардеп.

Кроме того, Костенко предположил, что Кремль может пытаться "дожать" Украину по Донбассу, чтобы впоследствии перебросить силы на юг.

"Есть ли у них проблемы? Есть. Есть ли сейчас какие-то признаки того, что они готовы остановиться? Нет. Я наоборот думаю, что они будут дожимать, чтобы мы им отдали Донбасс, для того, чтобы потом сосредоточить свои силы на юге.

Им очень нужен юг, и это есть в их планах, потому что если юг остается у нас, они по факту теряют весь смысл ведения войны. Потому что они захватили Крым в 2014 году, а по факту они не могут даже свои корабли держать в Крыму.

Пока у нас есть Херсонская, Николаевская, Одесская области — Украина для них остается угрозой. Наши порты — это значительная часть ВВП. Если их не закрыть, Украина будет самодостаточной", — отметил Костенко.

В то же время он подчеркнул, что мнение о том, что передача Донбасса остановит войну, является ошибочным. По его словам, это наоборот может открыть путь к реализации следующих планов РФ по югу Украины.

Последние заявления относительно окончания войны в Украине

В пятницу, 27 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский сделал прогноз относительно окончания полномасштабной войны в Украине. Президент отметил, что есть "окно возможностей" для достижения мира до осени и выборов в США.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп намерен закончить войну до 4 июля этого года. В ответ на это Зеленский сказал, что может только поддержать эту инициативу.

В свою очередь, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в колонке для Новини.LIVE написал, что вероятность окончания войны в Украине в этом году оценивают лишь в 40%.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
