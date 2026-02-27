Костенко відповів, чи буде замороження війни у 2026 році

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко назвав малоймовірним замороження бойових дій у 2026 році. Водночас він зазначив, що після Донбасу російські окупанти можуть зосередитися на півдні України.

Про це Роман Костенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, яку до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну організував Фонд Віктора Пінчука.

Костенко про ймовірність замороження бойових дій у 2026 році

У відповідь на питання журналістки Новини.LIVE щодо того, чи вірить Костенко у замороження військовий дій цього року, він зазначив, що замороження бойових дій цього року малоймовірне.

"Я хотів би, звичайно, щоб війна зупинилася, але я не бачу ніяких військових факторів для цього. Росія продовжує атакувати. Вона продовжує свій набір військовослужбовців. Вона на максимум розширила свій оборонно-промисловий комплекс, і його просто так не зупиниш, навіть якби ти хотів резерви там накопичувати", — пояснив нардеп.

Крім того, Костенко припустив, що Кремль може намагатися "дотиснути" Україну щодо Донбасу, аби згодом перекинути сили на південь.

"Чи є в них проблеми? Є. Чи зараз є якісь ознаки того, що вони готові зупинитися? Ні. Я навпаки думаю, що вони будуть дотискати, щоб ми їм віддали Донбас, для того, щоб потім зосередити свої сили на півдні.

Їм дуже потрібен південь, і це є в їхніх планах, тому що якщо південь залишається у нас, вони по факту втрачають весь сенс ведення війни. Тому що вони захопили Крим у 2014 році, а по факту вони не можуть навіть свої кораблі тримати в Криму.

Поки у нас є Херсонська, Миколаївська, Одеська області — Україна для них залишається загрозою. Наші порти — це значна частина ВВП. Якщо їх не закрити, Україна буде самодостатньою", — зазначив Костенко.

Водночас він наголосив, що думка про те, що передача Донбасу зупинить війну, є хибною. За його словами, це навпаки може відкрити шлях до реалізації наступних планів РФ щодо півдня України.

Останні заяви щодо можливого закінчення війни в Україні

У п'ятницю, 27 лютого, український лідер Володимир Зеленський зробив прогноз щодо закінчення повномасштабної війни в Україні. Президент зазначив, що є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені та виборів у США.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп має намір закінчити війну до 4 липня цього року. У відповідь на це Зеленський сказав, що може лише підтримати цю ініціативу.

Своєю чергою, економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ у колонці для Новини.LIVE написав, що ймовірність закінчення війни в Україні цього року оцінюють лише у 40%.