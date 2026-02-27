Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп відповів, чи можливе замороження бойових дій у 2026 році

Нардеп відповів, чи можливе замороження бойових дій у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 14:01
Костенко відповів, чи буде замороження війни у 2026 році
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко назвав малоймовірним замороження бойових дій у 2026 році. Водночас він зазначив, що після Донбасу російські окупанти можуть зосередитися на півдні України.

Про це Роман Костенко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, яку до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну організував Фонд Віктора Пінчука.

Реклама
Читайте також:

Костенко про ймовірність замороження бойових дій у 2026 році

У відповідь на питання журналістки Новини.LIVE щодо того, чи вірить Костенко у замороження військовий дій цього року, він зазначив, що замороження бойових дій цього року малоймовірне.

"Я хотів би, звичайно, щоб війна зупинилася, але я не бачу ніяких військових факторів для цього. Росія продовжує атакувати. Вона продовжує свій набір військовослужбовців. Вона на максимум розширила свій оборонно-промисловий комплекс, і його просто так не зупиниш, навіть якби ти хотів резерви там накопичувати", — пояснив нардеп.

Крім того, Костенко припустив, що Кремль може намагатися "дотиснути" Україну щодо Донбасу, аби згодом перекинути сили на південь.

"Чи є в них проблеми? Є. Чи зараз є якісь ознаки того, що вони готові зупинитися? Ні. Я навпаки думаю, що вони будуть дотискати, щоб ми їм віддали Донбас, для того, щоб потім зосередити свої сили на півдні.

Їм дуже потрібен південь, і це є в їхніх планах, тому що якщо південь залишається у нас, вони по факту втрачають весь сенс ведення війни. Тому що вони захопили Крим у 2014 році, а по факту вони не можуть навіть свої кораблі тримати в Криму.

Поки у нас є Херсонська, Миколаївська, Одеська області — Україна для них залишається загрозою. Наші порти — це значна частина ВВП. Якщо їх не закрити, Україна буде самодостатньою", — зазначив Костенко.

Водночас він наголосив, що думка про те, що передача Донбасу зупинить війну, є хибною. За його словами, це навпаки може відкрити шлях до реалізації наступних планів РФ щодо півдня України.

Останні заяви щодо можливого закінчення війни в Україні

У п'ятницю, 27 лютого, український лідер Володимир Зеленський зробив прогноз щодо закінчення повномасштабної війни в Україні. Президент зазначив, що є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені та виборів у США.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп має намір закінчити війну до 4 липня цього року. У відповідь на це Зеленський сказав, що може лише підтримати цю ініціативу.

Своєю чергою, економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ у колонці для Новини.LIVE написав, що ймовірність закінчення війни в Україні цього року оцінюють лише у 40%.

Роман Костенко війна в Україні Росія ситуація на фронті бойові дії мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації