Во Франции анонсировали мобилизацию добровольцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о плане мобилизации добровольцев в стране, который вскоре могут внедрить. Таким образом он хочет усилить страну перед "накоплением угроз".

Об этом пишет Le Monde.

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Макрон обратился к вооруженным силам Франции и отметил "накопление угроз", которые заставляют страну адаптироваться. Он заявил об обновлении оборонных приоритетов Франции и призвал к "европейскому стратегическому пробуждению", чтобы укрепить оборонную промышленность Европы, а также поддержку НАТО.

Поэтому сегодня он анонсировал план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев "для поддержки" в случае необходимости из-за войны в Украине. Также Макрон призвал правительство подготовить предложения по привлечению молодых людей в армии для формирования резерва.

По мнению французского лидера, война в Украине не закончится в ближайшее время, поэтому Европа должна укреплять собственную безопасность.

"Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", — уточнил он.

Напомним, недавно Макрон с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили гарантии безопасности.

Также Макрон во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном говорил о поддержке Украины в защите от вторжения РФ.