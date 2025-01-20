У Франції анонсували мобілізацію добровольців

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про план мобілізації добровольців в країні, який незабаром можуть впровадити. Таким чином він хоче посилити країну перед "накопиченням загроз".

Про це пише Le Monde.

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Макрон звернувся до збройних сил Франції та наголосив на "накопиченні загроз", які змушують країну адаптуватися. Він заявив про оновлення оборонних пріоритетів Франції та закликав до "європейського стратегічного пробудження", аби зміцнити оборонну промисловість Європи, а також підтримку НАТО.

Тому сьогодні він анонсував план "мобілізації" більшої кількості молодих добровольців "для підтримки" у разі потреби через війну в Україні. Також Макрон закликав уряд підготувати пропозиції щодо залучення молодих людей в армії для формування резерву.

На думку французького лідера, війна в Україні не закінчиться найближчим часом, тому Європа має зміцнювати власну безпеку.

"Завдання завтра, коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", — уточнив він.

Нагадаємо, нещодавно Макрон з президентом України Володимиром Зеленським обговорили гарантії безпеки.

Також Макрон під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном говорив про підтримку України в захисті від вторгнення РФ.