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У Страсбурзі зіткнулись два трамваї — десятки поранених

11 січня 2025 19:58
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зіткнення трамваїв у Франції — постраждало 50 осіб
У Страсбурзі зіткнулись два трамваї. Фото: © Jérôme Gosset. France Télévisions
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 11 січня, у французькому Страсбурзі біля головного залізничного вокзалу зіткнулись трамваї. Відомо про десятки постраждалих.

Про це повідомляє Franceinfo.

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Деталі аварії

За даними поліції, аварія сталася через трамвай, який із невідомих причин опинився на другій колії та врізався в інший вагон, який стояв на центральному вокзалі. Внаслідок інциденту постраждало близько 50 осіб.

"Ситуація могла бути набагато гіршою. Ми маємо близько 50 осіб із травмами, які не загрожують життю. Переважно це травми у вигляді порізів шкіри голови, розтягнень суглобів та переломів ключиці. Половину постраждалих після огляду в опорному пункті було госпіталізовано", — зазначив директор Пожежно-рятувальної служби Рене Сельє.

На момент аварії в трамваї перебувало близько 100 осіб. Ті, хто не зазнав серйозних ушкоджень, після медичного огляду змогли повернутися додому.

На відео, що з’явилося в соцмережах, видно густі клуби диму. Через сильний удар двері вагонів заблокувалися. 

"Удар був дуже сильним. Я злякався, отримав кілька синців. Спочатку ми думали, що це напад. Коли вдалося вийти назовні й побачити інший трамвай позаду, стало зрозуміло, що це був нещасний випадок", — розповів пасажир Йохан, який досі перебуває в шоковому стані.

Для ліквідації наслідків аварії було активовано систему допомоги постраждалим. У рятувальній операції брали участь 130 пожежників і 50 карет швидкої допомоги.

За даними ЗМІ, це перша масштабна аварія на трамвайній мережі Страсбурга, яка працює з 1994 року.

Раніше ми писали, що у центрі столиці Норвегії Осло трамвай зійшов з рейок і в’їхав у магазин. 

А у Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дворічним онуком. Чоловіка затримали, а жінка перебуває у реанімації.

ДТП Франція поїзди поранення трамвай

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