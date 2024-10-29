Аварія в Осло — трамвай в'їхав в магазин в центрі столиці Норвегії

Трамвай з'їхав з рейок. Фото: NRK

У центрі столиці Норвегії Осло трамвай зійшов з рейок і в’їхав у магазин. Аварія трапилася невдовзі після полудня на історичній вулиці Сторгата.

Про це повідомило видання NRK у вівторок, 29 жовтня.

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Трамвай, що перевозив пасажирів, зіштовхнувся з прилеглою будівлею. Чотири особи, включаючи водія, отримали травми. На щастя, ніхто не загинув.

В результаті події будівлю було евакуйовано, а вулицю перекрито на кілька кварталів для забезпечення безпеки. Поліція проводить опитування свідків для з’ясування всіх обставин аварії. Наразі ситуація стабільна, і жодних загроз для населення не зафіксовано.

ДТП в Осло. Фото: NRK

Трамвай в'їхав в магазин. Фото: NRK

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі в районі Тель-Авіва вантажний автомобіль врізався в автобусну зупинку, де перебували люди. Повідомляють про понад три десятки поранених, деякі з яких — у важкому стані. Водія застрелили на місці, не виключають теракт.

Нагадаємо, в Одеській області сталася смертельна аварія. Між селами Ройлянка та Стара Царичанка 36-річний водій не впорався з керуванням та загинув.