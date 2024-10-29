Авария в Осло – трамвай въехал в магазин в центре столицы Норвегии

Трамвай съехал с рельсов. Фото: NRK

В центре столицы Норвегии Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин. Авария произошла вскоре после полудня на исторической улице Сторгата.

Об этом сообщило издание NRK во вторник, 29 октября.

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Трамвай, перевозивший пассажиров, столкнулся с близлежащим зданием. Четыре человека, включая водителя, получили травмы. К счастью, никто не погиб.

В результате происшествия было эвакуировано, а улица перекрыта на несколько кварталов для обеспечения безопасности. Полиция проводит опрос свидетелей для выяснения всех обстоятельств аварии. Пока ситуация стабильная, и никаких угроз для населения не зафиксировано.

ДТП в Осло. Фото: NRK

Трамвай въехал в магазин. Фото: NRK

Ранее мы сообщали, что в Израиле в районе Тель-Авива грузовой автомобиль врезался в автобусную остановку, где находились люди. Сообщают о более чем трех десятках раненых, некоторые из которых — в тяжелом состоянии. Водителя застрелили на месте, не исключают теракт.

Напомним, в Одесской области произошла смертельная авария. Между селами Ройлянка и Старая Царичанка 36-летний водитель не справился с управлением и погиб.