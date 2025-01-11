Столкновение трамваев во Франции - пострадало 50 человек

В Страсбурге столкнулись два трамвая. Фото: © Jérôme Gosset. France Télévisions

В субботу, 11 января, во французском Страсбурге возле главного железнодорожного вокзала столкнулись трамваи. Известно о десятках пострадавших.

Об этом сообщает Franceinfo.

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Детали аварии

По данным полиции, авария произошла из-за трамвая, который по неизвестным причинам оказался на втором пути и врезался в другой вагон, стоявший на центральном вокзале. В результате инцидента пострадало около 50 человек.

"Ситуация могла быть гораздо хуже. У нас около 50 человек с травмами, которые не угрожают жизни. В основном это порезы кожи головы, растяжения суставов и переломы ключицы. Половина пострадавших была госпитализирована после осмотра в опорном пункте", — отметил директор Пожарно-спасательной службы Рене Селье.

На момент аварии в трамвае находилось около 100 человек. Те, кто не получил серьезных травм, смогли вернуться домой после медицинского осмотра.

На видео, появившемся в соцсетях, видно густые клубы дыма. Из-за сильного удара двери вагонов заблокировались.

"Удар был очень сильным. Я испугался, получил несколько синяков. Сначала мы думали, что это нападение. Когда удалось выйти наружу и увидеть другой трамвай позади, стало понятно, что это был несчастный случай", — рассказал пассажир Йохан, который до сих пор находится в состоянии шока.

Для ликвидации последствий аварии была активирована система помощи пострадавшим. В спасательной операции участвовали 130 пожарных и 50 машин скорой помощи.

По данным СМИ, это первая масштабная авария на трамвайной сети Страсбурга, работающей с 1994 года.

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