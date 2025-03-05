Обращение Макрона к нации 5 марта — говорит, что надо поддержать ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Очень важно, чтобы через несколько лет Россия снова не вторглась в Украину. Надо поддержать украинские войска.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности в результате радикального изменения политики США.

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Макрон в обращении подчеркнул важность поддержки Украины в войне с Россией. Он отметил, что это не просто "локальный конфликт", а угроза для международной безопасности.

"Украинцы борются не только за свою свободу, они борются за нашу безопасность. С первых дней мы решили встать на сторону Украины и наложить санкции на Россию. Мы сделали правильное решение. Это не просто локальный конфликт, это международный конфликт. Украина имеет право на мир. Очень важно, чтобы через несколько лет Россия снова не вторглась в Украину — надо поддержать украинские войска", — сказал он.

Также президент Франции не исключил возможность переброски иностранных войск в Украину.

"Нам нужно защитить мир в Украине. Нам нужно поддерживать украинские войска. Речь может идти и об иностранных войсках. Это не означает, что они будут участвовать в войне. Они будут гарантировать мир", — подытожил Макрон.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что в течение ближайших недель Европа не планирует отправлять свои войска в Украину. Также французский лидер предложил перемирие в Украине на месяц.