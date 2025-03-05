Звернення Макрона через війну в Україні — каже, що треба підтримати ЗСУ

Макрон заявив, що треба підтримати українські війська
Дуже важливо, щоб через пару років Росія знов не вторглась в Україну. Треба підтримати українців війська.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.
Що сказав Макрон
"Українці боряться не лише за свою свободу, вони боряться за нашу безпеку. Від перших днів ми вирішили стати на бік України і накласти санкції на Росію. Ми зробили правильне рішення. Це не просто конфлікт, це міжнародний конфлікт. Україна має право на мир. Дуже важливо, щоб через пару років Росія знов не вторглась в Україну, треба підтримати українців війська", — сказав Макрон.
"Нам потрібно захистити мир в Україні. Нам потрібно підтримувати українські війська. Може йтися і про іноземні війська. Це не означає, що вони будуть брати участь у війні. Вони будуть гарантувати мир", — додав президент Франції.
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