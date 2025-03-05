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Макрон заявив, що треба підтримати українські війська

5 березня 2025 21:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Звернення Макрона через війну в Україні — каже, що треба підтримати ЗСУ
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Дуже важливо, щоб через пару років Росія знов не вторглась в Україну. Треба підтримати українців війська.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.

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Що сказав Макрон

"Українці боряться не лише за свою свободу, вони боряться за нашу безпеку. Від перших днів ми вирішили стати на бік України і накласти санкції на Росію. Ми зробили правильне рішення. Це не просто конфлікт, це міжнародний конфлікт. Україна має право на мир. Дуже важливо, щоб через пару років Росія знов не вторглась в Україну, треба підтримати українців війська", — сказав Макрон.

"Нам потрібно захистити мир в Україні. Нам потрібно підтримувати українські війська. Може йтися і про іноземні війська. Це не означає, що вони будуть брати участь у війні. Вони будуть гарантувати мир", — додав президент Франції.

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