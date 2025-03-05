Голова Пентагону заявив, що США "готові до війни" з Китаєм

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Китай відповів на збільшення мит на свої товари, введених Вашингтоном, і заявив про готовність до "будь-якої війни зі США". Після цієї заяви міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що США "готові до війни" з Китаєм.

Про це повідомляє New York Post.

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"Ми готові. Ті, хто прагне миру, повинні готуватися до війни. Саме тому ми відновлюємо нашу армію. Ми живемо в небезпечному світі з могутніми країнами, що розвиваються, з дуже різною ідеологією", — сказав Гегсет, підкресливши, що важливо "бути сильним".

Він додав, що противники США начебто стрімко збільшують витрати на оборону, сучасні технології, вони хочуть витіснити Америку.

"Якщо ми хочемо стримати війну з китайцями чи іншими, ми повинні бути сильними", — додав Гегсет.

Нагадаємо, що нещодавно у ЗМІ повідомили, що Росія та Китай активно намагаються залучити федеральних службовців Сполучених Штатів Америки. Особливу увагу приділяють тим, кого скоротили на роботі.

Також 27 лютого під час переговорів у Туреччині Росія звернулася до США з проханням відновити пряме авіасполучення між країнами та повернути конфісковане майно.