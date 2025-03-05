Глава Пентагона заявил, что США "готовы к войне" с Китаем

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Китай ответил на увеличение пошлин на свои товары, введенных Вашингтоном, и заявил о готовности к "любой войне с США". После этого заявления министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что США "готовы к войне" с Китаем.

Об этом сообщает New York Post.

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"Мы готовы. Те, кто хочет мира, должны готовиться к войне. Именно поэтому мы восстанавливаем нашу армию. Мы живем в опасном мире с могущественными развивающимися странами с очень разной идеологией", — сказал Хегсет, подчеркнув, что важно "быть сильным".

Он добавил, что противники США якобы стремительно увеличивают расходы на оборону, современные технологии, они хотят вытеснить Америку.

"Если мы хотим сдержать войну с китайцами или другими, мы должны быть сильными", — добавил Хегсет.

Напомним, что недавно в СМИ сообщили, что Россия и Китай активно пытаются привлечь федеральных служащих Соединенных Штатов Америки. Особое внимание уделяют тем, кого сократили на работе.

Также 27 февраля во время переговоров в Турции Россия обратилась к США с просьбой восстановить прямое авиасообщение между странами и вернуть конфискованное имущество.