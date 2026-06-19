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Главная Новости дня Макрон: Украина успешно оказывает сопротивление РФ, несмотря на прогнозы

Макрон: Украина успешно оказывает сопротивление РФ, несмотря на прогнозы

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 17:27
Макрон заявил, что Украина успешно сопротивляется России
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о стойкости Украины в войне против России. Он подчеркнул, что прогнозы о скором падении Украины регулярно не сбываются. По его словам, страна продолжает эффективно сопротивляться, несмотря на сложные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Эмманюэля Макрона в интервью телеканалу France 2.

Макрон об успехах Украины в войне с Россией

Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина демонстрирует значительно более высокий уровень стойкости, чем это прогнозировали международные аналитики в начале полномасштабной войны.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные оценки экспертов, которые периодически предполагают возможный крах Украины, эти прогнозы каждый раз не сбываются. Отдельно Макрон подчеркнул, что страна смогла пережить самые сложные периоды, в частности суровую зиму, без потери государственной устойчивости.

Президент Франции также обратил внимание на способность Украины адаптироваться к условиям войны и развивать собственные оборонные возможности.

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Украинская сторона, по его словам, демонстрирует высокий уровень организованности и развития оборонной сферы, что стало неожиданностью для многих международных наблюдателей.

Подводя итоги своей оценки, Эммануэль Макрон подчеркнул:

"Украина сопротивляется с невероятным мужеством и способностью к инновациям и военному производству, что удивляет всех с самого первого дня. Она очень успешно сопротивляется, гораздо лучше, чем кто-то предполагал".

Новини.LIVE сообщали, что недавно Макрон заявил, что Дональд Трамп в начале войны считал, что Украина потерпит поражение. Поэтому он настаивал на скором заключении мирного соглашения и пересмотре подходов к конфликту. Впоследствии, по словам Макрона, позиция Трампа изменилась после того, как он увидел стойкость Украины и опровержение предыдущих прогнозов.

Новини.LIVE также писали, что 17 июня 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подвели итоги переговоров на саммите G7 и скоординировали дальнейшие шаги. Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность работы по установлению мира.

ВСУ Эммануэль Макрон война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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