Трамп пересмотрел мнение о войне в Украине

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ранее американский лидер Дональд Трамп считал, что Украина проиграет войну. В то же время впоследствии он изменил своё мнение.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал в интервью France TV, передает Новини.LIVE.

Трамп считал, что Украина проиграет войну против России

Трамп, после прихода к власти, считал, что Украина потерпит поражение в войне, поэтому настаивал на скорейшем достижении мирного соглашения. Сначала в Овальном кабинете всё пошло не по плану, а затем состоялась встреча с Путиным в Анкоридже, по итогам которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия ещё даже не захватила.

Макрон говорит, что после этого делегация отправилась в Вашингтон и сообщила, что это невозможно. Впоследствии Трамп понял, что заявления о поражении Украины были ложью.

"С тех пор был пройден огромный путь. И этот путь — прежде всего победа украинцев, их способности и их убедительность. Президент Трамп понял, что все, что ему говорили — что украинцы падут, что не переживут зиму — оказалось неправдой. Он увидел, что перед ним — мужественные, находчивые люди, которых он уважает", — добавил лидер Франции.

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Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что Москва обладает существенным преимуществом в военных ресурсах, однако Киев продолжает уверенно удерживать позиции. Украинские силы имеют в своём распоряжении современное вооружение, в частности технику американского производства.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность запуска производства американских ракет на территории Украины. В то же время в США также обсуждают введение новых санкций против России.