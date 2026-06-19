Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон: Трамп ранее считал, что Украина проиграет войну

Макрон: Трамп ранее считал, что Украина проиграет войну

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 10:06
Трамп пересмотрел мнение о войне в Украине
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ранее американский лидер Дональд Трамп считал, что Украина проиграет войну. В то же время впоследствии он изменил своё мнение.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал в интервью France TV, передает Новини.LIVE.

Трамп считал, что Украина проиграет войну против России

Трамп, после прихода к власти, считал, что Украина потерпит поражение в войне, поэтому настаивал на скорейшем достижении мирного соглашения. Сначала в Овальном кабинете всё пошло не по плану, а затем состоялась встреча с Путиным в Анкоридже, по итогам которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия ещё даже не захватила.

Макрон говорит, что после этого делегация отправилась в Вашингтон и сообщила, что это невозможно. Впоследствии Трамп понял, что заявления о поражении Украины были ложью.

"С тех пор был пройден огромный путь. И этот путь — прежде всего победа украинцев, их способности и их убедительность. Президент Трамп понял, что все, что ему говорили — что украинцы падут, что не переживут зиму — оказалось неправдой. Он увидел, что перед ним — мужественные, находчивые люди, которых он уважает", — добавил лидер Франции.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что Москва обладает существенным преимуществом в военных ресурсах, однако Киев продолжает уверенно удерживать позиции. Украинские силы имеют в своём распоряжении современное вооружение, в частности технику американского производства.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность запуска производства американских ракет на территории Украины. В то же время в США также обсуждают введение новых санкций против России.

война Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации