Трамп переглянув думку про війну в Україні

Дональд Трамп та Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що раніше американський лідер Дональд Трамп вважав, що Україна програє війну. Водночас згодом він змінив свою думку.

Про це Емманюель Макрон розповів в інтерв’ю для France TV, передає Новини.LIVE.

Трамп вважав, що Україна програє війну проти Росії

Трамп, після приходу до влади, вважав, що Україна зазнає поразки у війні, тому наполягав на якнайшвидшому досягненні мирної угоди. Спочатку усе пішло не за планом в Овальному кабінеті, а потім була зустріч з Путіним в Анкориджі, за підсумками якої Україні пропонувалося передати території, які Росія ще навіть не захопила.

Макрон каже, що після цього делегація вирушила до Вашингтона та повідомила, що це неможливо. Згодом Трамп побачив, що заяви про поразку України були брехнею.

"З того часу було пройдено величезний шлях. І цей шлях — насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили — що українці впадуть, що не переживуть зиму — виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним — мужні, винахідливі люди, яких він поважає", — додав лідер Франції.

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Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що Москва володіє суттєвою перевагою у військових ресурсах, однак Київ продовжує впевнено утримувати позиції. Українські сили мають у своєму розпорядженні сучасне озброєння, зокрема техніку американського виробництва.

Крім того, Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість запуску виробництва американських ракет на території України. Водночас у США також обговорюють запровадження нових санкцій проти Росії.