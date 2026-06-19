Макрон заявив, що Україна успішно чинить опір Росії

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про стійкість України у війні проти Росії. Він наголосив, що прогнози щодо швидкого падіння України регулярно не справджуються. За його словами, держава продовжує ефективно чинити опір попри складні умови.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Емманюеля Макрона в інтерв’ю телеканалу France 2.

Макрон про успіхи України у війни з Росією

Лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна демонструє значно вищий рівень стійкості, ніж це прогнозували міжнародні аналітики на початку повномасштабної війни.

Він зазначив, що попри численні оцінки експертів, які періодично припускають можливий крах України, ці прогнози щоразу не справджуються. Окремо Макрон підкреслив, що країна змогла пережити найскладніші періоди, зокрема важку зиму, без втрати державної стійкості.

Президент Франції також звернув увагу на здатність України адаптуватися до умов війни та розвивати власні оборонні можливості.

Читайте також:

Українська сторона, за його словами, демонструє високий рівень організованості та розвитку оборонної сфери, що стало несподіванкою для багатьох міжнародних спостерігачів.

Підсумовуючи свою оцінку, Еммануель Макрон наголосив:

"Україна чинить опір з неймовірною мужністю і здатністю до інновацій та військового виробництва, що дивує від першого дня всіх. Вона дуже успішно чинить опір, набагато краще, ніж хтось говорив".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Макрон заявив, що Дональд Трамп на початку війни вважав, що Україна зазнає поразки. Через це він наполягав на швидкому укладенні мирної угоди та перегляді підходів до конфлікту. Згодом, за словами Макрона, позиція Трампа змінилася після того, як він побачив стійкість України та спростування попередніх прогнозів.

Новини.LIVE також писали, що 17 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони підсумували результати переговорів на саміті G7 та скоординували подальші кроки. Зеленський подякував партнерам за підтримку та наголосив на роботі над наближенням миру.