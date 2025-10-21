Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон о встрече Трампа и Путина — что сказал об Украине

Макрон о встрече Трампа и Путина — что сказал об Украине

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 02:29
обновлено: 02:19
Президент Франции рад встрече Трампа и Путина, но на переговорах должны быть и другие — кто именно
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку запланированной встречи между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Путиным. Однако французский президент подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в переговорах.

Об этом сообщает издание Barron`s.

Реклама
Читайте также:

Что заявил Макрон об участии в переговорах Украины и ЕС

Во время комментариев для прессы после саммита лидеров южных стран ЕС в Словении Макрон отметил, что любые дискуссии относительно будущего Украины должны происходить с участием именно украинской стороны. Он также подчеркнул, что вопросы, которые касаются безопасности европейцев, должны рассматриваться с их непосредственным участием.

"С момента обсуждения судьбы Украины украинцы должны быть за столом переговоров. С момента обсуждения того, что влияет на безопасность ЕС, европейцы должны быть за столом переговоров", — сказал он журналистам после саммита.

Ранее сообщалось, что в ЕС недовольны свободным визитом Путина в Венгрию, ведь он в розыске Международного суда. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что для ЕС это не является "приятным".

Также Владимир Зеленский объяснил, почему Украина против мирной встречи в Венгрии. По его словам, Будапешт - это не то место, для такого мероприятия.

владимир путин переговоры Эммануэль Макрон Дональд Трамп Венгрия война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации