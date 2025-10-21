Президент Франции рад встрече Трампа и Путина, но на переговорах должны быть и другие — кто именно

Макрон о встрече Трампа и Путина — что сказал об Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку запланированной встречи между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Путиным. Однако французский президент подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в переговорах.
Об этом сообщает издание Barron`s.
Что заявил Макрон об участии в переговорах Украины и ЕС
Во время комментариев для прессы после саммита лидеров южных стран ЕС в Словении Макрон отметил, что любые дискуссии относительно будущего Украины должны происходить с участием именно украинской стороны. Он также подчеркнул, что вопросы, которые касаются безопасности европейцев, должны рассматриваться с их непосредственным участием.
"С момента обсуждения судьбы Украины украинцы должны быть за столом переговоров. С момента обсуждения того, что влияет на безопасность ЕС, европейцы должны быть за столом переговоров", — сказал он журналистам после саммита.
Ранее сообщалось, что в ЕС недовольны свободным визитом Путина в Венгрию, ведь он в розыске Международного суда. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что для ЕС это не является "приятным".
Также Владимир Зеленский объяснил, почему Украина против мирной встречи в Венгрии. По его словам, Будапешт - это не то место, для такого мероприятия.
