Президент Франції радий зустрічі Трампа та Путіна, але на переговорах мають бути й інші — хто саме

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку запланованій зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Путіним. Проте французький президент наголосив на необхідності участі України та Європи в переговорах.

Про це повідомляє видання Barron`s.

Що заявив Макрон про участь у переговорах України та ЄС

Під час коментарів для преси після саміту лідерів південних країн ЄС у Словенії Макрон зазначив, що будь-які дискусії щодо майбутнього України мають відбуватися за участю саме української сторони. Він також підкреслив, що питання, які стосуються безпеки європейців, повинні розглядатися з їхньою безпосередньою участю.

"З моменту обговорення долі України українці повинні бути за столом переговорів. З моменту обговорення того, що впливає на безпеку ЄС, європейці повинні бути за столом переговорів", — сказав він журналістам після саміту.

Раніше повідомлялось, що у ЄС незадоволені вільним візитом Путіна до Угорщини, адже він у розшуку Міжнародного суду. Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що для ЄС це не є "приємним".

Також Володимир Зеленський пояснив, чому Україна проти мирної зустрічі в Угорщині. За його словами, Будапешт — це не те місце, для такого заходу.