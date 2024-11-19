Рукопожатие Лаврова и Макрона — неожиданный момент на G20

Сергей Лавров и Эмманюэль Макрон. Фото: росСМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Это произошло на саммите G-20, состоявшемся в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 18 ноября.

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Макрон пожал руку Лаврову

На форуме G20 в Бразилии президент Франции Эмманюэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Этот момент зафиксировали на камеру во время подготовки к традиционному "семейному фото".

Эмманюэль Макрон пожал руку Сергею Лаврову. Фото: скриншот

Как отмечает издание, рукопожатие вызвало резонанс, ведь Франция и Россия имеют напряженные отношения из-за войны в Украине. Кроме рукопожатия, Макрон и Лавров даже успели перекинуться парой слов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество избегать "двойных стандартов" при оценке войны. Речь идет о полномасштабном вторжении России в Украину и войне на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Париж. Его принял французский лидер Эмманюэль Макрон. Встреча прошла в Елисейском дворце.