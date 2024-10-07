Макрон закликав міжнародну спільноту зробити внесок у глобальний мир

Макрон закликав уникати подвійних стандартів щодо війн в Україні та Ізраїлі, — ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту уникати "подвійних стандартів" під час оцінки війн. Йдеться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та війну на Близькому Сході.
Про це пише Le Monde.
Війни в Україні та Близькому Сході
Під час промови на саміті франкомовних лідерів Макрон звернувся до дипломатії, яка "захищає суверенітет і територіальну цілісність всюди". Йдеться про війни на території України та на Близькому Сході.
Він наголосив, що країни можуть разом зробити значний внесок у глобальний мир, навіть попри ствердження аналітиків про зменшення глобального впливу Франції.
"Я глибоко переконаний, що франкомовний світ — це місце, де ми можемо вести спільну дипломатію, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність по всій планеті", — сказав президент Франції.
У матеріалі йдеться, що Макрон уже висловлював стурбованість діями Ізраїля в Лівані проти об'єктів "Хезболли". Він зауважив, що Ліван, як колишня французька колонія, "сьогодні похитнувся у своєму суверенітеті та мирі" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою".
Нагадаємо, на початку жовтня Іран атакував Ізраїль, завдавши потужного балістичного ракетного удару по території країни. У Білому домі США заслухали доповіді стосовно наслідків та зробили заяву для Ірану.
Також президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.
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