Макрон призвал международное сообщество внести вклад в глобальный мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество избегать "двойных стандартов" при оценке войн. Речь идет о полномасштабном вторжении России в Украину и войне на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Le Monde.

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Во время выступления на саммите франкоязычных лидеров Макрон обратился к дипломатии, которая "защищает суверенитет и территориальную целостность повсюду". Речь идет о войнах на территории Украины и на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что страны могут вместе внести значительный вклад в глобальный мир, даже несмотря на утверждение аналитиков об уменьшении глобального влияния Франции.

"Я глубоко убежден, что франкоязычный мир — это место, где мы можем вести общую дипломатию, защищающую суверенитет и территориальную целостность по всей планете", — сказал президент Франции.

В материале говорится, что Макрон уже выражал обеспокоенность действиями Израиля в Ливане против объектов "Хезболлы". Он отметил, что Ливан как бывшая французская колония "сегодня пошатнулся в своем суверенитете и мире" из-за эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой".

Напомним, в начале октября Иран атаковал Израиль, нанеся мощный баллистический ракетный удар по территории страны. В Белом доме США заслушали доклады по поводу последствий и сделали заявление для Ирана.

Также президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки.