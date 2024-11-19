Рукостискання Лаврова та Макрона — несподіваний момент на G20

Сергій Лавров та Емманюель Макрон. Фото: росЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон потис руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. це сталося на саміті G-20, який відбувся в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 18 листопада.

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Макрон потис руку Лаврову

На форумі G20 у Бразилії президент Франції Емманюель Макрон потиснув руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Цей момент зафіксували на камеру під час підготовки до традиційного "сімейного фото".

Емманюель Макрон потис руку Сергію Лаврову. Фото: скриншот

Як зазначає видання, рукостискання викликало резонанс, адже Франція та Росія мають напружені стосунки через війну в Україні. Крім рукостискання, Макрон та Лавров навіть встигли перекинутись парою слів.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту уникати "подвійних стандартів" під час оцінки війни. Йдеться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та війну на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Париж. Його прийняв французький лідер Емманюель Макрон. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.