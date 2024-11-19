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Макрон потис руку Лаврову — несподіваний момент саміту G20

19 листопада 2024 20:06
Ольга Антоновська - редактор
Рукостискання Лаврова та Макрона — несподіваний момент на G20
Сергій Лавров та Емманюель Макрон. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Президент Франції Емманюель Макрон потис руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. це сталося на саміті G-20, який відбувся в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 18 листопада.

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Макрон потис руку Лаврову

На форумі G20 у Бразилії президент Франції Емманюель Макрон потиснув руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Цей момент зафіксували на камеру під час підготовки до традиційного "сімейного фото".

Рукостискання Лаврова і Макрона
Емманюель Макрон потис руку Сергію Лаврову. Фото: скриншот

Як зазначає видання, рукостискання викликало резонанс, адже Франція та Росія мають напружені стосунки через війну в Україні. Крім рукостискання, Макрон та Лавров навіть встигли перекинутись парою слів. 

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту уникати "подвійних стандартів" під час оцінки війни. Йдеться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та війну на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Париж. Його прийняв французький лідер Емманюель Макрон. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

Франція Емманюель Макрон G20 саміт Сергій Лавров Росія

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