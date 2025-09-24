По мнению Макрона, на фоне слабой экономики РФ помощь Украине от ЕС и НАТО сыграет важную роль

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ООН. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости предоставления Украине быстрой и всесторонней помощи. Макрон выразил свое согласие с опубликованным президентом США заявлением.

После встречи Трампа с Зеленским, Макрон выразил свое согласие с опубликованным президентом США заявлением. Он подчеркнул, что своевременная и решительная поддержка Украины, учитывая экономические трудности России, создаст благоприятные условия для позитива.

"Я только что увидел сообщение, которое вы опубликовали после встречи с Зеленским, и считаю, что оно очень правильное", — сказал президент Франции.

В ответ Дональд Трамп отметил боевой дух украинского народа и его способность к отпору агрессии. Он также выразил мнение, что Россия может оказаться "бумажным тигром", поскольку за три с половиной года войны ее успехи остаются ограниченными, несмотря на значительные человеческие потери.

Ранее мы сообщали, что в своем интервью FoxNews Владимир Зеленский сообщил, что его отношения с Дональдом Трампом значительно улучшились. Кроме того, Зеленского приятно удивила уверенность Трампа, что Украина может вернуть себе оккупированные РФ территории.

Также во время выступления в ООН Зеленский призвал обеспечить Украину мощными системами ПВО. В таком случае Путин просто не сможет полноценно воевать и запросит переговоров.