По мнению Макрона, на фоне слабой экономики РФ помощь Украине от ЕС и НАТО сыграет важную роль

Макрон поддержал Трампа в заявлении о помощи Украине — что сказал
Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости предоставления Украине быстрой и всесторонней помощи. Макрон выразил свое согласие с опубликованным президентом США заявлением.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как поддержка Украины может повлиять на Путина
После встречи Трампа с Зеленским, Макрон выразил свое согласие с опубликованным президентом США заявлением. Он подчеркнул, что своевременная и решительная поддержка Украины, учитывая экономические трудности России, создаст благоприятные условия для позитива.
"Я только что увидел сообщение, которое вы опубликовали после встречи с Зеленским, и считаю, что оно очень правильное", — сказал президент Франции.
В ответ Дональд Трамп отметил боевой дух украинского народа и его способность к отпору агрессии. Он также выразил мнение, что Россия может оказаться "бумажным тигром", поскольку за три с половиной года войны ее успехи остаются ограниченными, несмотря на значительные человеческие потери.
Ранее мы сообщали, что в своем интервью FoxNews Владимир Зеленский сообщил, что его отношения с Дональдом Трампом значительно улучшились. Кроме того, Зеленского приятно удивила уверенность Трампа, что Украина может вернуть себе оккупированные РФ территории.
Также во время выступления в ООН Зеленский призвал обеспечить Украину мощными системами ПВО. В таком случае Путин просто не сможет полноценно воевать и запросит переговоров.
