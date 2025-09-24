Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон поддержал Трампа в заявлении о помощи Украине — что сказал

Макрон поддержал Трампа в заявлении о помощи Украине — что сказал

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:54
По мнению Макрона, на фоне слабой экономики РФ помощь Украине от ЕС и НАТО сыграет важную роль
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ООН. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости предоставления Украине быстрой и всесторонней помощи. Макрон выразил свое согласие с опубликованным президентом США заявлением.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как поддержка Украины может повлиять на Путина

После встречи Трампа с Зеленским, Макрон выразил свое согласие с опубликованным президентом США заявлением. Он подчеркнул, что своевременная и решительная поддержка Украины, учитывая экономические трудности России, создаст благоприятные условия для позитива.

"Я только что увидел сообщение, которое вы опубликовали после встречи с Зеленским, и считаю, что оно очень правильное", — сказал президент Франции.

В ответ Дональд Трамп отметил боевой дух украинского народа и его способность к отпору агрессии. Он также выразил мнение, что Россия может оказаться "бумажным тигром", поскольку за три с половиной года войны ее успехи остаются ограниченными, несмотря на значительные человеческие потери.

Ранее мы сообщали, что в своем интервью FoxNews Владимир Зеленский сообщил, что его отношения с Дональдом Трампом значительно улучшились. Кроме того, Зеленского приятно удивила уверенность Трампа, что Украина может вернуть себе оккупированные РФ территории.

Также во время выступления в ООН Зеленский призвал обеспечить Украину мощными системами ПВО. В таком случае Путин просто не сможет полноценно воевать и запросит переговоров.

Владимир Зеленский США ООН Эммануэль Макрон Дональд Трамп война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации