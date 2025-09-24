Відео
Головна Новини дня Макрон підтримав Трампа у заяві про допомогу Україні — що сказав

Макрон підтримав Трампа у заяві про допомогу Україні — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 06:54
На думку Макрона, на тлі слабкої економіки РФ допомога Україні від ЄС та НАТО зіграє важливу роль
Президент Франції Емманюель Макрон в ООН. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав заяву президента США Дональда Трампа щодо необхідності надання Україні швидкої та всебічної допомоги. Макрон висловив свою згоду з опублікованою президентом США заявою. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як підтримка України може вплинути на Путіна

Після зустрічі Трампа із Зеленським, Макрон висловив свою згоду з опублікованою президентом США заявою. Він підкреслив, що своєчасна та рішуча підтримка України, враховуючи економічні труднощі Росії, створить сприятливі умови для позитиву.

"Я щойно побачив повідомлення, яке ви опублікували після зустрічі із Зеленським, і вважаю, що воно дуже правильне", — сказав президент Франції.

У відповідь Дональд Трамп відзначив бойовий дух українського народу та його здатність до відсічі агресії. Він також висловив думку, що Росія може виявитися "паперовим тигром", оскільки за три з половиною роки війни її успіхи залишаються обмеженими, попри значні людські втрати.

Раніше ми повідомляли, що у своєму інтерв'ю FoxNews Володимир Зеленський повідомив, що його стосунки з Дональдом Трампом значно покращились. Крім того, Зеленського приємно здивувала впевненість Трампа, що Україна може повернути собі окуповані РФ території.

Також під час виступу в ООН Зеленський закликав забезпечити Україну найпотужнішими системами ППО. В такому разі Путін просто не зможе повноцінно воювати й запросить переговорів. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
