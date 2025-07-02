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Главная Новости дня Макрон обсудил с Путиным шанс на переговоры с Украиной

Макрон обсудил с Путиным шанс на переговоры с Украиной

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 11:46
Макрон проинформировал Зеленского о диалоге с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся во вторник. Среди тем речь шла о том, готова ли Россия заканчивать войну против Украины и садиться за стол переговоров.

Об этом заявили анонимные источники, знакомые с деталями переговоров, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что этот разговор стал первой телефонной коммуникацией между Макроном и Путиным с 2022 года. В ходе диалога стороны договорились о координации подходов по Ирану, однако поговорили лидеры стран и о войне в Украине.

По словам источников, Макрон довел до сведения Зеленского, что позиция Путина по прекращению войны в Украине осталась неизменной. Президент России, по словам собеседника, до сих пор не демонстрирует готовности к прекращению огня или мирному урегулированию.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон отреагировал также на российский ракетный удар по Днепру 24 июня.

Добавим, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо сделал жесткое заявление относительно переговоров и встреч с Владимиром Зеленским.

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Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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