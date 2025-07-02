Макрон поінформував Зеленського про діалог із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив українському лідеру Володимиру Зеленському про свою телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок. Серед тем йшлося про те, чи готова Росія закінчувати війну проти України та сідати за стіл переговорів.

Про це заявили анонімні джерела, обізнані з деталями перемовин, пише Bloomberg.

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Зазначається, що ця розмова стала першою телефонною комунікацією між Макроном і Путіним із 2022 року. У ході діалогу сторони домовилися про координацію підходів щодо Ірану, однак поговорили лідери країн й про війну в Україні.

За словами джерел, Макрон довів до відома Зеленського, що позиція Путіна щодо припинення війни в Україні залишилася незмінною. Президент Росії, за словами співрозмовника, досі не демонструє готовності до припинення вогню чи мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон відреагував також на російський ракетний удар по Дніпру 24 червня.

Додамо, що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо зробив жорстку заяву щодо переговорів та зустрічей з Володимиром Зеленським.