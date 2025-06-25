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Головна Новини дня Макрон засудив атаку Росії на Дніпро і зробив заяву

Макрон засудив атаку Росії на Дніпро і зробив заяву

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Дата публікації: 25 червня 2025 10:02
Франція засудила удари по Дніпру — заява Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: NTB/Jonas Been Henriksen/via REUTERS
Ключові моменти Макрон прокоментував російські атаки  по Дніпру

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо російської атаки на Дніпро, яка відбулася вчора, 24 червня. Лідер Франції запевнив, що Україна й надалі матиме непохитну підтримку. 

Про це Еммануель Макрон висловився у соцмережі X.

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Макрон прокоментував російські атаки  по Дніпру

Еммануель Макрон повідомив, що зустрівся з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, щоб підтвердити непохитну підтримку своєї країни у боротьбі України за суверенітет і безпеку. У своєму зверненні Макрон рішуче засудив масовану ракетну атаку на Дніпро, а також удари по інших українських містах, які посилилися останніми тижнями.

Французький лідер нагадав, що Україна погодилася на режим припинення вогню, запропонований президентом США Дональдом Трампом понад три місяці тому. Водночас, за словами Макрона, саме Росія демонструє відмову від миру — вона продовжує бомбардувати цивільні об’єкти, порушує міжнародне право та не несе жодної відповідальності за свої дії.

"Росія не може продовжувати вбивати безкарно. Разом з нашими партнерами ми продовжимо наполягати на встановленні міцного і тривалого миру в Україні", — написав Еммануель Макрон. 

Вчора, 24 червня, підтвердили загибель 17 людей у Дніпрі внаслідок обстрілу.

В Дніпропетровській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки російських військ по Дніпру. 

Додамо, що відомі подробиці, що саме Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном на саміті. 

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон Дніпро обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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