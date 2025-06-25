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Главная Новости дня Макрон осудил атаку России на Днепр и сделал заявление

Макрон осудил атаку России на Днепр и сделал заявление

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Дата публикации 25 июня 2025 10:02
Франция осудила удары по Днепру — заявление Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: NTB/Jonas Been Henriksen/via REUTERS
Ключові моменти Макрон прокомментировал российские атаки по Днепру

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно российской атаки на Днепр, которая состоялась вчера, 24 июня. Лидер Франции заверил, что Украина и в дальнейшем будет иметь непоколебимую поддержку.

Об этом Эммануэль Макрон высказался в соцсети X.

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Макрон прокомментировал российские атаки по Днепру

Эммануэль Макрон сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку своей страны в борьбе Украины за суверенитет и безопасность. В своем обращении Макрон решительно осудил массированную ракетную атаку на Днепр, а также удары по другим украинским городам, которые усилились в последние недели.

Французский лидер напомнил, что Украина согласилась на режим прекращения огня, предложенный президентом США Дональдом Трампом более трех месяцев назад. В то же время, по словам Макрона, именно Россия демонстрирует отказ от мира — она продолжает бомбить гражданские объекты, нарушает международное право и не несет никакой ответственности за свои действия.

"Россия не может продолжать убивать безнаказанно. Вместе с нашими партнерами мы продолжим настаивать на установлении прочного и длительного мира в Украине", — написал Эммануэль Макрон.

Вчера, 24 июня, подтвердили гибель 17 человек в Днепре в результате обстрела.

В Днепропетровской области объявили День траура по погибшим в результате атаки российских войск по Днепру.

Добавим, что известны подробности, что именно Владимир Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном на саммите.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Днепр обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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