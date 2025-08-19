Макрон: армия Украины - главная гарантия безопасности

Эммануэль Макрон. Фото: France 24

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что важнейшим фактором безопасности для Украины является мощная, хорошо оснащенная армия. Он подчеркнул, что именно сотни тысяч военных способны стать главным сдерживающим фактором для России.

Об этом сообщает LCI.

Главная гарантия безопасности для Украины — сильная армия

В своем интервью телеканалу LCI президент Франции Эммануэль Макрон сделал акцент на том, что именно внутренняя военная мощь Украины является решающим условием ее защищенности. По его мнению, только большое количество профессиональных и хорошо вооруженных военных может реально сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.

Макрон отметил, что международная помощь остается важным элементом, однако союзные силы поддержки, от Великобритании, Франции, Турции или других государств, должны рассматриваться как дополнительный ресурс. Он подчеркнул, что надежный щит Украины должен строиться прежде всего на базе ее собственных оборонных возможностей.

В то же время французский лидер отметил, что Киев получает мощную поддержку от партнеров в виде оружия, финансов и политической солидарности. Однако, по его убеждению, эти факторы не могут заменить внутреннюю силу украинского войска, ведь именно оно является главной гарантией независимости и безопасности страны.

Напомним, что после переговоров Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров, где обсуждались гарантии безопасности для Украины, Эммануэль Макрон обозначил свою позицию относительно дальнейших шагов России.

Ранее мы также информировали, что Макрон выступил с инициативой организовать четырехсторонний саммит с участием Украины, США, России и стран Европы. Такая встреча, по его мнению, может стать важным шагом к урегулированию конфликта.