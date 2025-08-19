Відео
Головна Новини дня Макрон назвав головну гарантію безпеки України

Макрон назвав головну гарантію безпеки України

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:26
Макрон: армія України — головна гарантія безпеки
Еммануель Макрон. Фото: France 24

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найважливішим чинником безпеки для України є потужна, добре оснащена армія. Він підкреслив, що саме сотні тисяч військових здатні стати головним стримуючим фактором для Росії.

Про це повідомляє LCI.

Читайте також:

Головна гарантія безпеки для України — сильна армія

У своєму інтерв’ю телеканалу LCI президент Франції Еммануель Макрон зробив акцент на тому, що саме внутрішня військова міць України є вирішальною умовою її захищеності. На його думку, лише велика кількість професійних та добре озброєних військових може реально стримувати Росію від подальшої агресії.

Макрон наголосив, що міжнародна допомога залишається важливим елементом, однак союзні сили підтримки, від Великої Британії, Франції, Туреччини чи інших держав, повинні розглядатися як додатковий ресурс. Він підкреслив, що надійний щит України має будуватися насамперед на базі її власних оборонних спроможностей.

Водночас французький лідер зазначив, що Київ отримує потужну підтримку від партнерів у вигляді зброї, фінансів та політичної солідарності. Однак, на його переконання, ці фактори не можуть замінити внутрішню силу українського війська, адже саме воно є головною гарантією незалежності та безпеки країни.

Нагадаємо, що після переговорів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів, де обговорювалися гарантії безпеки для України, Еммануель Макрон окреслив свою позицію щодо подальших кроків Росії. 

Раніше ми також інформували, що Макрон виступив з ініціативою організувати чотиристоронній саміт за участю України, США, Росії та країн Європи. Така зустріч, на його думку, може стати важливим кроком до врегулювання конфлікту.

Володимир Зеленський Франція ЗСУ Емманюель Макрон армія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
