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Макрон готов сделать заявление по Украине — эфир День.LIVE

7 апреля 2025 13:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Эфир День.LIVE 7 апреля — главные темы и приглашенные эксперты
Эмманюэль Макрон. Фото: Коллаж Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор

Генсек НАТО Марк Рютте критикует Россию за умышленное затягивание переговорного процесса, а в США отреагировали на критику от Владимира Зеленского из-за удара по Кривому Рогу.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

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Эфир День.LIVE 7 апреля

В эфире День.LIVE ведущие Павел Ковальчук и Маргарита Стецюк обсудят с приглашенными экспертами, почему США не ввели против России новые пошлины, реакцию Макрона на обстрелы Украины, а также анонс России о новых переговорах с США.

Между тем Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул партнеров, что у них системы Patriot стоят на хранении и сказал, почему Путин не идет на безусловное прекращение огня в море. А посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с генсеком Международной морской организации, чтобы обсудить борьбу с российским теневым флотом.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Ярослав Божко — политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина";
  • Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Ольга Айвазовская — председатель правления Гражданской сети "Опора";
  • Владимир Омелян — военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);
  • Виктор Трегубов — майор, спикер ОСУВ "Хортица";
  • Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Виктор Бобыренко — эксперт, бюро анализа политики.

Напомним, Дональд Трамп резко высказался по вопросу о финансировании Европы и НАТО, а также отреагировал на российские атаки по Украине.

Владимир Зеленский ВСУ Эммануэль Макрон Дональд Трамп война в Украине
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