Эфир День.LIVE 7 апреля — главные темы и приглашенные эксперты

Макрон готов сделать заявление по Украине — эфир День.LIVE
Генсек НАТО Марк Рютте критикует Россию за умышленное затягивание переговорного процесса, а в США отреагировали на критику от Владимира Зеленского из-за удара по Кривому Рогу.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Эфир День.LIVE 7 апреля
В эфире День.LIVE ведущие Павел Ковальчук и Маргарита Стецюк обсудят с приглашенными экспертами, почему США не ввели против России новые пошлины, реакцию Макрона на обстрелы Украины, а также анонс России о новых переговорах с США.
Между тем Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул партнеров, что у них системы Patriot стоят на хранении и сказал, почему Путин не идет на безусловное прекращение огня в море. А посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с генсеком Международной морской организации, чтобы обсудить борьбу с российским теневым флотом.
Гости сегодняшнего эфира:
- Ярослав Божко — политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина";
- Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
- Ольга Айвазовская — председатель правления Гражданской сети "Опора";
- Владимир Омелян — военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);
- Виктор Трегубов — майор, спикер ОСУВ "Хортица";
- Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Виктор Бобыренко — эксперт, бюро анализа политики.
Напомним, Дональд Трамп резко высказался по вопросу о финансировании Европы и НАТО, а также отреагировал на российские атаки по Украине.
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