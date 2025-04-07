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Макрон готовий зробити заяву щодо України — ефір День.LIVE

7 квітня 2025 13:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ефір День LIVE 7 квітня — головні теми та запрошені експерти
Емманюель Макрон. Фото: Колаж Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Генсек НАТО Марк Рютте критикує Росію за навмисне затягування переговорного процесу, а в США відреагували на критику від Володимира Зеленського через удар по Кривому Рогу.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

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В ефірі День.LIVE ведучі Павло Ковальчук та Маргарита Стецюк обговорять із запрошеними експертами, чому США не запровадили проти Росії нові мита, реакцію Макрона на обстріли України, а також анонс Росії про нові переговори із США. 

Тим часом Президент України Володимир Зеленський дорікнув партнерам, що у них системи Patriot стоять на зберіганні та сказав, чому Путін не йде на безумовне припинення вогню в морі. А посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з генсеком Міжнародної морської організації, щоб обговорити боротьбу з російським тіньовим флотом. 
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";
  • Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Ольга Айвазовська — голова правління Громадянської мережі "Опора";
  • Володимир Омелян — військовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019);
  • Віктор Трегубов — майор, речник ОСУВ "Хортиця";
  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Віктор Бобиренко — експерт, бюро аналізу політики.

Нагадаємо, Дональд Трамп різко висловився щодо питання про фінансування Європи та НАТО, а також відреагував на російські атаки по Україні. 

Володимир Зеленський ЗСУ Емманюель Макрон Дональд Трамп війна в Україні
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