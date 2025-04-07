Ефір День LIVE 7 квітня — головні теми та запрошені експерти

Емманюель Макрон. Фото: Колаж Новини.LIVE

Генсек НАТО Марк Рютте критикує Росію за навмисне затягування переговорного процесу, а в США відреагували на критику від Володимира Зеленського через удар по Кривому Рогу.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

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В ефірі День.LIVE ведучі Павло Ковальчук та Маргарита Стецюк обговорять із запрошеними експертами, чому США не запровадили проти Росії нові мита, реакцію Макрона на обстріли України, а також анонс Росії про нові переговори із США.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський дорікнув партнерам, що у них системи Patriot стоять на зберіганні та сказав, чому Путін не йде на безумовне припинення вогню в морі. А посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з генсеком Міжнародної морської організації, щоб обговорити боротьбу з російським тіньовим флотом.



Гості сьогоднішнього ефіру:

Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Ольга Айвазовська — голова правління Громадянської мережі "Опора";

Володимир Омелян — військовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019);

Віктор Трегубов — майор, речник ОСУВ "Хортиця";

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Віктор Бобиренко — експерт, бюро аналізу політики.

Нагадаємо, Дональд Трамп різко висловився щодо питання про фінансування Європи та НАТО, а також відреагував на російські атаки по Україні.