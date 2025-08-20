Переговоры Трампа и Путина на Аляске — РФ сразу пошла на уступки

Переговоры РФ и США на Аляске. Фото: REUTERS

Россия "почти сразу" пошла на уступки во время переговоров с США на Аляске 16 августа. Стороны "почти" достигли прогресса в том, как прийти к мирному соглашению.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

Как вела себя РФ во время встречи на Аляске

"Россияне почти сразу пошли на уступки во время встречи на Аляске. Знаете, частью получения этих уступок было выяснение, готовы ли они быть более гибкими. И было ясно, что это важная развединформация, которую нам надо было увидеть. Президент развил это почти сразу, что и привело к продолжительности встречи", — рассказал Виткофф.

В то же время он объяснил, почему стороны рассматривают мирное соглашение, а не договор о прекращении огня. По словам спецпредставителя, соглашение "гораздо прочнее".

"Мирное соглашение — это совсем другое. Оно гораздо более прочное. И президент почувствовал на встрече, что есть много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не стремиться к нему? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его за это раскритиковали", — пояснил Стив Вткофф.

