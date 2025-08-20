Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почти сразу пошла на уступки — Виткофф о переговорах с РФ

Почти сразу пошла на уступки — Виткофф о переговорах с РФ

Ua en ru
Дата публикации 20 августа 2025 12:27
Переговоры Трампа и Путина на Аляске — РФ сразу пошла на уступки
Переговоры РФ и США на Аляске. Фото: REUTERS

Россия "почти сразу" пошла на уступки во время переговоров с США на Аляске 16 августа. Стороны "почти" достигли прогресса в том, как прийти к мирному соглашению.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

Реклама
Читайте также:

Как вела себя РФ во время встречи на Аляске

"Россияне почти сразу пошли на уступки во время встречи на Аляске. Знаете, частью получения этих уступок было выяснение, готовы ли они быть более гибкими. И было ясно, что это важная развединформация, которую нам надо было увидеть. Президент развил это почти сразу, что и привело к продолжительности встречи", — рассказал Виткофф.

В то же время он объяснил, почему стороны рассматривают мирное соглашение, а не договор о прекращении огня. По словам спецпредставителя, соглашение "гораздо прочнее".

"Мирное соглашение — это совсем другое. Оно гораздо более прочное. И президент почувствовал на встрече, что есть много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не стремиться к нему? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его за это раскритиковали", — пояснил Стив Вткофф.

Напомним, ранее Кир Стармер назвал ключевые достижения в результате переговоров в Белом доме. По его словам, эта привела к прогрессу в достижении мира.

Также мы сообщали, что во время переговоров американские журналисты настойчиво спрашивали у Путина об убийствах украинцев. Тот улыбался и что-то кричал в ответ.

США переговоры Аляска Россия Стив Виткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации