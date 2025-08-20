Відео
Головна Новини дня Майже одразу пішла на поступки — Віткофф про переговори з РФ

Майже одразу пішла на поступки — Віткофф про переговори з РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 12:27
Переговори Трампа і Путіна на Алясці — РФ одразу пішла на поступки
Переговори РФ і США на Алясці. Фото: REUTERS

Росія "майже одразу" пішла на поступки під час переговорів зі США на Алясці 16 серпня. Сторони "майже" досягли прогресу в тому, як дійти до мирної угоди.

Про це заявив спецпосланник президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News.

Читайте також:

Як поводилась РФ під час зустрічі на Алясці

"Росіяни майже одразу пішли на поступки під час зустрічі на Алясці. Знаєте, частиною отримання цих поступок було з'ясування, чи готові вони бути більш гнучкими. І було ясно, що це важлива розвідінформація, яку нам треба було побачити. Президент розвинув це майже одразу, що й призвело до тривалості зустрічі", — розповів Віткофф. 

Водночас він пояснив, чому сторони розглядають мирну угоду, а не договір про припинення вогню. За словами спецпредставника, угода "набагато міцніша".

"Мирна угода — це зовсім інше. Вона набагато міцніша. І президент відчув на зустрічі, що є багато передумов для мирної угоди, то чому б не прагнути її? І, звісно, у цьому божевільному світі його за це розкритикували", — пояснив Стів Віткофф.  

Нагадаємо, раніше Кір Стармер назвав ключові здобутки внаслідок переговорів у Білому домі. За його словами, ця зустріч призвела до прогресу у досягненні миру.

Також ми повідомляли, що під час переговорів американські журналісти наполегливо питали у Путіна про вбивства українців. Той посміхався і щось кричав у відповідь.

США переговори Аляска Росія Стів Віткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
