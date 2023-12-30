Почти 500 польских военных будут искать ракету РФ, которая нарушила воздушное пространство

Польские военные. Фото: Facebook

Польша решила привлечь своих военных для поиска российской ракеты, которая вчера, 29 декабря, нарушила воздушное пространство страны. Речь идет о 480 бойцах WOT.

Об этом сообщает Оперативное командование Польши.

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Поиск российской ракеты в Польше

"30 декабря в Люблинском воеводстве будет проводиться наземный поиск возможных элементов объекта, который вчера нарушил воздушное пространство Польши. К поискам будут привлечены около 480 бойцов WOT", — говорится в сообщении.

К поискам будут привлечены военные из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны реки Буг.

По словам военных, целью обыска станет окончательное подтверждение того, что ни один элемент российской ракеты не остался на территории Польши.

Поиски будут происходить на юго-восток от Замостья.

Пост Оперативного командования Польши. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 29 декабря, в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент с воздушным объектом, который залетел в Польшу во время российского обстрела Украины. По его словам, это должно стать еще одним сигналом для партнеров, что Киеву нужно больше средств ПВО, чтобы защищать и себя, и Европу.

Добавим, руководитель Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что, вероятнее всего, воздушное пространство его страны нарушила российская ракета. При этом он отметил, что движение ракеты было зафиксировано польскими военными средствами радарной слежки, после чего ракета вышла из воздушного пространства страны.