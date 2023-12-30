Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Почти 500 польских военных будут искать ракету РФ, которая нарушила воздушное пространство arrow

Почти 500 польских военных будут искать ракету РФ, которая нарушила воздушное пространство

30 декабря 2023 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почти 500 польских военных будут искать ракету РФ, которая нарушила воздушное пространство
Польские военные. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польша решила привлечь своих военных для поиска российской ракеты, которая вчера, 29 декабря, нарушила воздушное пространство страны. Речь идет о 480 бойцах WOT.

Об этом сообщает Оперативное командование Польши.

Читайте также:

Поиск российской ракеты в Польше

"30 декабря в Люблинском воеводстве будет проводиться наземный поиск возможных элементов объекта, который вчера нарушил воздушное пространство Польши. К поискам будут привлечены около 480 бойцов WOT", — говорится в сообщении.

К поискам будут привлечены военные из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны реки Буг.

По словам военных, целью обыска станет окончательное подтверждение того, что ни один элемент российской ракеты не остался на территории Польши.

Поиски будут происходить на юго-восток от Замостья.

null
Пост Оперативного командования Польши. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 29 декабря, в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент с воздушным объектом, который залетел в Польшу во время российского обстрела Украины. По его словам, это должно стать еще одним сигналом для партнеров, что Киеву нужно больше средств ПВО, чтобы защищать и себя, и Европу.

Добавим, руководитель Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что, вероятнее всего, воздушное пространство его страны нарушила российская ракета. При этом он отметил, что движение ракеты было зафиксировано польскими военными средствами радарной слежки, после чего ракета вышла из воздушного пространства страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме