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У Польщі пообіцяли жорстку відповідь у разі повторення провокації РФ з ракетою

30 грудня 2023 03:19
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Варшава відтепер жорсткіше реагуватиме на подальші провокації із порушення повітряного простору - подробиці
Ворожа ракета в повітрі. Фото: Повітряні сили
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Варшава відтепер жорсткіше реагуватиме на подальші провокації із порушення повітряного простору. Це сталося після того, як рух ракети було зафіксовано польськими військовими засобами радарного стеження.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андреєм Ордашем передає портал WPolityce.pl.

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Як розповів заступник польського МЗС, "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони".

"Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави", — додав він.

Водночас Бартошевський заявив, що якщо в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита.

"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена", — запевнив посадовець.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Додамо, працівники поліції в Люблінському воєводстві Польщі закінчили пошукову операцію. Правоохоронці не знайшли ознак падіння та решток російської ракети, яка порушила польський повітряний простір сьогодні, 29 грудня. 

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