У Польщі не виявили ознак падіння російської ракети

Воєвода Любліна Кшиштоф Коморовський. Фото: PAP

Працівники поліції в Люблінському воєводстві Польщі закінчили пошукову операцію. Правоохоронці не знайшли ознак падіння та решток російської ракети, яка порушила польський повітряний простір сьогодні, 29 грудня.

Про це повідомив люблінський воєвода Кшиштоф Коморовський.

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Як зазначив Коморовський, на території Польщі, що поблизу кордону з Україною не знайшли жодних доказів падіння російської ракети. Все, що могло свідчити про падіння повітряної зброї, зокрема, уламки, предмети, не було виявлено. Він підкреслив, що для поляків, що мешкають у Люблінському воєводстві наразі "немає причин для занепокоєння".

"Таку інформацію ми отримали від самого початку, оскільки не було жодних свідків вибуху чи удару", — вказав голова воєводства.

Речник Люблінського воєводського управління поліції підполковник Анджей Фіолек також зазначив, що пошукові роботи через ракету РФ, яка сьогодні залетіла у повітряний простір Польщі, завершилися.

"Зараз ми більше зосереджуємося на встановленні можливих свідків; встановленні того, де її бачили", — вказав Фіолек.

Нагадаємо, керівник Генштабу Польщі Веслав Кукула повідомив, що рух ракети було зафіксовано польськими військовими засобами радарного стеження, після чого ракета зникла з повітряного простору країни.

Додамо, у Польщі протиповітряну оборону було перевели в режим підвищеної готовності після того, як ракета РФ потрапила у повітряний простір держави.