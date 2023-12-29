В Польше не выявили признаков падения российской ракеты
Сотрудники полиции в Люблинском воеводстве Польши закончили поисковую операцию. Правоохранители не нашли признаков падения и остатков российской ракеты, нарушившей польское воздушное пространство сегодня, 29 декабря.
Об этом сообщил люблинский воевода Кшиштоф Коморовский.
В Польше не нашли остатков ракеты РФ
Как отметил Коморовский, на территории Польши, что у границы с Украиной не нашли никаких доказательств падения российской ракеты. Все, что могло свидетельствовать о падении воздушного оружия, в частности обломки, предметы, не было обнаружено. Он подчеркнул, что для поляков, проживающих в Люблинском воеводстве, пока "нет причин для беспокойства".
"Такую информацию мы получили с самого начала, поскольку не было свидетелей взрыва или удара", — указал глава воеводства.
Представитель Люблинского воеводского управления полиции подполковник Анджей Фиолек также отметил, что поисковые работы из-за ракеты РФ, которая сегодня залетела в воздушное пространство Польши, завершились.
"Сейчас мы больше сосредотачиваемся на установлении возможных свидетелей; установлении того, где ее видели", — указал Фиолек.
Напомним, руководитель Генштаба Польши Веслав Кукула сообщил, что движение ракеты было зафиксировано польскими военными средствами радарной слежки, после чего ракета исчезла из воздушного пространства страны.
Добавим, в Польше противовоздушная оборона была переведена в режим повышенной готовности после того, как ракета РФ попала в воздушное пространство государства.
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