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В Польше не выявили признаков падения российской ракеты

29 декабря 2023 22:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Польше не выявили признаков падения российской ракеты
Воевода Люблина Кшиштоф Коморовский. Фото: PAP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники полиции в Люблинском воеводстве Польши закончили поисковую операцию. Правоохранители не нашли признаков падения и остатков российской ракеты, нарушившей польское воздушное пространство сегодня, 29 декабря.

Об этом сообщил люблинский воевода Кшиштоф Коморовский.

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Как отметил Коморовский, на территории Польши, что у границы с Украиной не нашли никаких доказательств падения российской ракеты. Все, что могло свидетельствовать о падении воздушного оружия, в частности обломки, предметы, не было обнаружено. Он подчеркнул, что для поляков, проживающих в Люблинском воеводстве, пока "нет причин для беспокойства".

"Такую информацию мы получили с самого начала, поскольку не было свидетелей взрыва или удара", — указал глава воеводства.

Представитель Люблинского воеводского управления полиции подполковник Анджей Фиолек также отметил, что поисковые работы из-за ракеты РФ, которая сегодня залетела в воздушное пространство Польши, завершились.

"Сейчас мы больше сосредотачиваемся на установлении возможных свидетелей; установлении того, где ее видели", — указал Фиолек.

Напомним, руководитель Генштаба Польши Веслав Кукула сообщил, что движение ракеты было зафиксировано польскими военными средствами радарной слежки, после чего ракета исчезла из воздушного пространства страны.

Добавим, в Польше противовоздушная оборона была переведена в режим повышенной готовности после того, как ракета РФ попала в воздушное пространство государства.

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