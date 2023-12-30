Варшава отныне будет жестче реагировать на дальнейшие провокации по нарушению воздушного пространства - подробности

Вражеская ракета в воздухе. Фото: Воздушные силы

Варшава отныне будет жестче реагировать на дальнейшие провокации по нарушению воздушного пространства. Это произошло после того, как движение ракеты было зафиксировано польскими военными средствами радарной слежки.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем, передает портал WPolityce.pl.

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Как рассказал заместитель польского МИД, "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша, поскольку это испытание нашей эффективности и нашего подхода к обороне".

"Я могу заверить вас, что мы можем быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства", — добавил он.

В то же время Бартошевский заявил, что если в дальнейшем, если российская ракета "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".

"У нас хорошо подготовленная армия, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена" , — заверил чиновник.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

Добавим, сотрудники полиции в Люблинском воеводстве Польши закончили поисковую операцию. Правоохранители не нашли признаков падения и остатков российской ракеты, нарушившей польское воздушное пространство сегодня, 29 декабря.