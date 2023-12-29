Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: "Суспільне"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент з повітряним об'єктом, який залетів у Польщу під час російського обстрілу України. За його словами, це має стати ще одним сигналом для партнерів, що Києву потрібно більше засобів ППО, щоб захищати і себе і Європу.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Невідомий об'єкт залетів до Польщі

"Як бачите, величезні атаки, багато всього летить у повітрі, і такі випадки трапляються уже не вперше. Залітають навіть на територію Румунії, ракети і ударні БпЛА падають і уламки і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі минулого року", — наголосив Ігнат.

За його словами, це не є чимось новим. Він наголосив, що внаслідок таких масованих атак РФ подібне може траплятися, адже ворог намагається обстріляти й прикордонні території. Йдеться про Львівську та Івано-Франківську області.

"Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів, щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили і себе, і їх", — додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Також ми писали, що сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.