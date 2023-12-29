Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: "Суспільне"

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент с воздушным объектом, который залетел в Польшу во время российского обстрела Украины. По его словам, это должно стать еще одним сигналом для партнеров, что Киеву нужно больше средств ПВО, чтобы защищать себя и Европу.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Как видите, огромные атаки, много всего летит в воздухе, и такие случаи случаются уже не впервые. Залетают даже на территорию Румынии, ракеты и ударные БпЛА падают и обломки и т.д. Так же это происходило и на территории Польши в прошлом году", — подчеркнул Игнат.

По его словам, это не является чем-то новым. Он отметил, что в результате таких массированных атак РФ подобное может случаться, ведь враг пытается обстрелять и приграничные территории. Речь идет о Львовской и Ивано-Франковской областях.

"Это еще один знак и сигнал для наших партнеров, чтобы усилить Украину необходимым количеством средств, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили и себя, и их", — добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Польшу со стороны Украины во время российской атаки залетел неизвестный воздушный объект. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

Также мы писали, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.