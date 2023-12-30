Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Майже 500 польських військових будуть шукати ракету РФ, яка порушила повітряний простір arrow

Майже 500 польських військових будуть шукати ракету РФ, яка порушила повітряний простір

30 грудня 2023 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Майже 500 польських військових будуть шукати ракету РФ, яка порушила повітряний простір
Польські військові. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польща вирішила залучити своїх військових для пошуку російської ракети, яка вчора, 29 грудня, порушила повітряний простір країни. Йдеться про 480 бійців WOT.

Про це повідомляє Оперативне командування Польщі.

Читайте також:

Пошук російської ракети в Польщі

"30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT", — йдеться у повідомленні.

До пошуків залучать військових з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони річки Буг.

За словами військових, метою обшуку буде остаточне підтвердження того, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі. 

Пошуки будуть відбуватися на південний схід від Замостя.

null
Допис Оперативного командування Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент з повітряним об'єктом, який залетів у Польщу під час російського обстрілу України. За його словами, це має стати ще одним сигналом для партнерів, що Києву потрібно більше засобів ППО, щоб захищати і себе, і Європу.

Додамо, керівник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що найімовірніше повітряний простір його країни порушила російська ракета. При цьому він зазначив, що рух ракети було зафіксовано польськими військовими засобами радарного стеження, після чого ракета вийшла з повітряного простору країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

18 грудня 2023

11:54 Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не Челсі

Актуальне по темі