Майже 500 польських військових будуть шукати ракету РФ, яка порушила повітряний простір

Польські військові. Фото: Facebook

Польща вирішила залучити своїх військових для пошуку російської ракети, яка вчора, 29 грудня, порушила повітряний простір країни. Йдеться про 480 бійців WOT.

Про це повідомляє Оперативне командування Польщі.

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"30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT", — йдеться у повідомленні.

До пошуків залучать військових з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони річки Буг.

За словами військових, метою обшуку буде остаточне підтвердження того, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі.

Пошуки будуть відбуватися на південний схід від Замостя.

Допис Оперативного командування Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, до Польщі з боку України під час російської атаки залетів невідомий повітряний об'єкт. Президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом.

Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент з повітряним об'єктом, який залетів у Польщу під час російського обстрілу України. За його словами, це має стати ще одним сигналом для партнерів, що Києву потрібно більше засобів ППО, щоб захищати і себе, і Європу.

Додамо, керівник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що найімовірніше повітряний простір його країни порушила російська ракета. При цьому він зазначив, що рух ракети було зафіксовано польськими військовими засобами радарного стеження, після чого ракета вийшла з повітряного простору країни.