Главная Новости дня Майк Волц после скандала с Signal стал постпредом Трампа в ООН

Майк Волц после скандала с Signal стал постпредом Трампа в ООН

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 00:34
Сенат проголосовал за назначение скандального Майка Волца постпредом в ООН от Штатов
Бывший советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц. Фото: Reuters

Майк Уолц получил новую должность. Сенат США одобрил его кандидатуру на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН). Должность посла в ООН была вакантной уже восемь месяцев, что оставило США без высокопоставленного представителя на главной мировой арене.

О новой должности Волца сообщает CBS News.

Проголосовали "на тоненького"

Решение было принято с результатом 47 голосов "за" и 43 голоса "против", что демонстрирует шаткую позицию Волца. После подписания соответствующего указа президентом Дональдом Трампом, Волц займет должность.

Несмотря на предыдущие заявления демократов о жестких слушаниях по кандидатуре господина Волца в связи с его причастностью к скандалу вокруг утечки конфиденциальной информации через мессенджер Signal, процесс избрания прошел относительно спокойно, отмечает издание.

CBS News сообщает, что этим летом демократы намекали на серьезные слушания по утверждению Волца после того, как он был втянут в спор о чате в Signal. Но для Волца слушания не имели серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Трамп звонил китайскому лидеру Си Цзиньпину. Одним из вопросов, которые обсудили политики, было завершение войны в Украине.

А Россия собирается подать в суд ООН жалобу на решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), которое признает ее причастность к сбиванию рейса MH17.

США ООН голосование Сенат Майкл Уолтц
