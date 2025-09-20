Сенат проголосовал за назначение скандального Майка Волца постпредом в ООН от Штатов

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц. Фото: Reuters

Майк Уолц получил новую должность. Сенат США одобрил его кандидатуру на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН). Должность посла в ООН была вакантной уже восемь месяцев, что оставило США без высокопоставленного представителя на главной мировой арене.

О новой должности Волца сообщает CBS News.

Проголосовали "на тоненького"

Решение было принято с результатом 47 голосов "за" и 43 голоса "против", что демонстрирует шаткую позицию Волца. После подписания соответствующего указа президентом Дональдом Трампом, Волц займет должность.

Несмотря на предыдущие заявления демократов о жестких слушаниях по кандидатуре господина Волца в связи с его причастностью к скандалу вокруг утечки конфиденциальной информации через мессенджер Signal, процесс избрания прошел относительно спокойно, отмечает издание.

CBS News сообщает, что этим летом демократы намекали на серьезные слушания по утверждению Волца после того, как он был втянут в спор о чате в Signal. Но для Волца слушания не имели серьезных последствий.

