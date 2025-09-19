Трамп и Си Дзиньпин провели телефонный разговор — какие вопросы обсудили

Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина — что обсудили
В пятницу, 19 сентября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Одним из вопросов, которые обсудили политики, было завершение войны в Украине.
Об этом президент США сообщил в сети Truth Social.
О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин
Американский лидер отметил, что разговор был продуктивным.
"Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю фентанилом, необходимостью прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения по TikTok", — написал Трамп.
Оба политика уже этой осенью встретятся на саммите АТЭС в Южной Корее. К тому же президент США в начале следующего года планирует посетить Китай, а Си Цзиньпин — США.
Напомним, талибы ответили на заявление Трампа касательно намерений американцев вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. "Талибан" против военного присутствия США.
Ранее Дональд Трамп высказался относительно атаки российских БпЛА на Польшу в ночь на 10 сентября. Политик заявил, что дроны не должны были залетать на территорию этой страны.
Читайте Новини.LIVE!