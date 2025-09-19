Трамп и Си Дзиньпин провели телефонный разговор — какие вопросы обсудили

Дональд Трамп и Си Дзиньпин. Фото: Reuters

В пятницу, 19 сентября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Одним из вопросов, которые обсудили политики, было завершение войны в Украине.

Об этом президент США сообщил в сети Truth Social.

Скриншот поста Donald J Trump/Truth Social

О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин

Американский лидер отметил, что разговор был продуктивным.

"Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю фентанилом, необходимостью прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения по TikTok", — написал Трамп.

Оба политика уже этой осенью встретятся на саммите АТЭС в Южной Корее. К тому же президент США в начале следующего года планирует посетить Китай, а Си Цзиньпин — США.

