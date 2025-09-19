Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина — что обсудили

Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 20:17
Трамп и Си Дзиньпин провели телефонный разговор — какие вопросы обсудили
Дональд Трамп и Си Дзиньпин. Фото: Reuters

В пятницу, 19 сентября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Одним из вопросов, которые обсудили политики, было завершение войны в Украине.

Об этом президент США сообщил в сети Truth Social.

Реклама
Читайте также:
Трамп прокомментировал разговор с Си Дзиньпином
Скриншот поста Donald J Trump/Truth Social 

О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин

Американский лидер отметил, что разговор был продуктивным.

Реклама

"Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю фентанилом, необходимостью прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения по TikTok", — написал Трамп.

Оба политика уже этой осенью встретятся на саммите АТЭС в Южной Корее. К тому же президент США в начале следующего года планирует посетить Китай, а Си Цзиньпин — США.

Реклама

Напомним, талибы ответили на заявление Трампа касательно намерений американцев вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. "Талибан" против военного присутствия США.

Ранее Дональд Трамп высказался относительно атаки российских БпЛА на Польшу в ночь на 10 сентября. Политик заявил, что дроны не должны были залетать на территорию этой страны.

США Китай Дональд Трамп политики Америка
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации