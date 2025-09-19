Відео
Головна Новини дня Телефонна розмова Трампа й Сі Цзіньпіна — що обговорили

Телефонна розмова Трампа й Сі Цзіньпіна — що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 20:17
Трамп і Сі Дзіньпін провели телефонну розмову — які питання обговорили
Дональд Трамп і Сі Дзіньпін. Фото: Reuters

У п'ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Одним із питань, які обговорили політики, було завершення війни в України.

Про це президент США повідомив у мережі Truth Social.

Читайте також:
Трамп прокоментував розмову із Сі Дзіньпіном
Скриншот допису Donald J Trump/Truth Social 

Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпін

Американський лідер зазначив, що розмова була продуктивною. 

"Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включно з торгівлею фентанілом, необхідністю припинення війни між Росією й Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok", — написав Трамп.

Обидва політики вже цієї осені зустрінуться на саміті АТЕС у Південній Кореї. До того ж президент США на початку наступного року планує відвідати Китай, а Сі Цзіньпін — США.

Нагадаємо, таліби відповіли на заяву Трампу щодо намірів американців повернути авіабазу Баграм в Афганістані. "Талібан" проти військової присутності США.

Раніше Дональд Трамп висловився щодо атаки російських БпЛА на Польщу в ніч проти 10 вересня. Політик заявив, що дрони не мали залітати на територію цієї країни.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
