Трамп і Сі Дзіньпін провели телефонну розмову — які питання обговорили

У п'ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Одним із питань, які обговорили політики, було завершення війни в України.

Про це президент США повідомив у мережі Truth Social.

Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпін

Американський лідер зазначив, що розмова була продуктивною.

"Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включно з торгівлею фентанілом, необхідністю припинення війни між Росією й Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok", — написав Трамп.

Обидва політики вже цієї осені зустрінуться на саміті АТЕС у Південній Кореї. До того ж президент США на початку наступного року планує відвідати Китай, а Сі Цзіньпін — США.

