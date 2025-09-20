Відео
Україна
Головна Новини дня Майк Волц після скандалу із Signal став постпредом Трампа в ООН

Майк Волц після скандалу із Signal став постпредом Трампа в ООН

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 00:34
Сенат проголосував за призначення скандального Майка Волца постпредом в ООН від Штатів
Колишній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Фото: Reuters

Майк Волц отримав нову посаду. Сенат США схвалив його кандидатуру на посаду постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй (ООН). Посада посла в ООН була вакантною вже вісім місяців, що залишило США без високопоставленого представника на головній світовій арені. 

Про нову посаду Волца повідомляє CBS News.

Читайте також:

Проголосували "на тоненького"

Рішення було прийняте з результатом 47 голосів "за" та 43 голоси "проти", що демонструє хитку позицію Волца. Після підписання відповідного указу президентом Дональдом Трампом, Волц обійме посаду. 

Попри попередні заяви демократів про жорсткі слухання щодо кандидатури пана Волца у зв'язку з його причетністю до скандалу навколо витоку конфіденційної інформації через месенджер Signal, процес обрання пройшов відносно спокійно, зазначає видання.

CBS News повідомляє, що цього літа демократи натякали на серйозні слухання щодо затвердження Волца після того, як він був втягнутий у суперечку щодо чату в Signal. Але для Волца слухання не мали серйозних наслідків. 

Раніше повідомлялось, що 19 вересня Трамп телефонував китайському лідерові Сі Цзіньпіну. Одним із питань, які обговорили політики, було завершення війни в України.

А Росія збирається подати до суду ООН скаргу на рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яке визнає її причетність до збиття рейсу MH17.

США ООН голосування Сенат Майкл Волтц
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
