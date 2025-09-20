Сенат проголосував за призначення скандального Майка Волца постпредом в ООН від Штатів

Колишній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Фото: Reuters

Майк Волц отримав нову посаду. Сенат США схвалив його кандидатуру на посаду постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй (ООН). Посада посла в ООН була вакантною вже вісім місяців, що залишило США без високопоставленого представника на головній світовій арені.

Про нову посаду Волца повідомляє CBS News.

Проголосували "на тоненького"

Рішення було прийняте з результатом 47 голосів "за" та 43 голоси "проти", що демонструє хитку позицію Волца. Після підписання відповідного указу президентом Дональдом Трампом, Волц обійме посаду.

Попри попередні заяви демократів про жорсткі слухання щодо кандидатури пана Волца у зв'язку з його причетністю до скандалу навколо витоку конфіденційної інформації через месенджер Signal, процес обрання пройшов відносно спокійно, зазначає видання.

CBS News повідомляє, що цього літа демократи натякали на серйозні слухання щодо затвердження Волца після того, як він був втягнутий у суперечку щодо чату в Signal. Але для Волца слухання не мали серйозних наслідків.

