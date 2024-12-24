Майя Санду — президент приняла присягу перед вторым сроком

Президент Молдовы Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Президент Молдовы Мая Санду во вторник, 24 декабря официально принесла присягу на свой второй срок во Дворце Республики в Кишиневе. В своей речи она поблагодарила граждан за поддержку и отметила важность сохранить мир.

Об этом сообщает Newsmaker.

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Присяга Маи Санду

В ходе своей речи Санду отметила, что обществу удалось сохранить мир и защитить свою демократию, несмотря на кризисы последних лет и российское вторжение в Украину. Глава государства также призвала к национальной мобилизации и продолжению пути развития страны.

"Молдова оказалась в эпицентре региональных и глобальных кризисов: после пандемии — рост цен, энергетический кризис, газовый шантаж, теперь — шантаж темнотой. Но все эти кризисы бледнеют перед лицом жестокой войны на наших границах. Благодарю всех вас за патриотизм, мужество и единство, за человечность и щедрость", — подчеркнула она.

Кроме того, Санду заверила, что постоянно работала с преданностью и будет продолжать это делать с еще большей волей и энергией.

"После четырех лет я могу скромно сказать, что вместе мы сделали то, что никогда не было сделано за 30 лет независимости", — сказала президент.

Напомним, 4 ноября действующая президент Молдавии Мая Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдове. По данным NewsMaker, она набрала 55,25% голосов избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ее с победой и подчеркнул, что выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Также местные СМИ сообщали, что в этом году была рекордная явка избирателей в Молдове. Самые активные на выборах — граждане 66-75 лет, а наименее активные — 18-25 лет.