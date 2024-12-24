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Мая Санду склала присягу на другий термін президентства

24 грудня 2024 14:20
Карина Приходько - Редактор
Мая Санду — президентка склала присягу перед другим терміном
Президентка Молдови Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Карина Приходько - Редактор

Президентка Молдови Мая Санду у вівторок, 24 грудня офіційно склала присягу на свій другий термін у Палаці Республіки в Кишиневі. У своїй промові вона подякувала громадянам за підтримку та наголосила на важливості зберегти мир. 

Про це повідомляє Newsmaker.

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Під час свої промови Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, попри кризи останніх років і російське вторгнення в Україну. Глава держави також закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни. 

"Молдова опинилася в епіцентрі регіональних і глобальних криз: після пандемії -- зростання цін, енергетична криза, газовий шантаж, тепер — шантаж темрявою. Але всі ці кризи бліднуть перед обличчям жорстокої війни на наших кордонах. Дякую всім вам за патріотизм, мужність і єдність, за людяність і щедрість", — наголосила вона.

Крім того, Санду запевнила, що весь час працювала з відданістю і продовжуватиме це робити зі ще більшою волею та енергією. 

"Після чотирьох років я можу скромно сказати, що разом ми зробили те, що ніколи не було зроблено за 30 років незалежності", — сказала президентка. 

Нагадаємо, 4 листопада чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у Молдові. За даними NewsMaker, вона набрала 55,25% голосів виборців. 

Президент України Володимир Зеленський привітав її з перемогою і наголосив, що вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Також місцеві ЗМІ повідомляли, що цьогоріч була рекордна явка виборців у Молдові. Найактивніші на виборах — громадяни 66-75 років, а найменш активні — 18-25 років. 

Молдова вибори політики президент Мая Санду

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