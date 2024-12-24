Мая Санду — президентка склала присягу перед другим терміном

Мая Санду склала присягу на другий термін президентства
Президентка Молдови Мая Санду у вівторок, 24 грудня офіційно склала присягу на свій другий термін у Палаці Республіки в Кишиневі. У своїй промові вона подякувала громадянам за підтримку та наголосила на важливості зберегти мир.
Про це повідомляє Newsmaker.
Присяга Маї Санду
Під час свої промови Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, попри кризи останніх років і російське вторгнення в Україну. Глава держави також закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни.
"Молдова опинилася в епіцентрі регіональних і глобальних криз: після пандемії -- зростання цін, енергетична криза, газовий шантаж, тепер — шантаж темрявою. Але всі ці кризи бліднуть перед обличчям жорстокої війни на наших кордонах. Дякую всім вам за патріотизм, мужність і єдність, за людяність і щедрість", — наголосила вона.
Крім того, Санду запевнила, що весь час працювала з відданістю і продовжуватиме це робити зі ще більшою волею та енергією.
"Після чотирьох років я можу скромно сказати, що разом ми зробили те, що ніколи не було зроблено за 30 років незалежності", — сказала президентка.
Нагадаємо, 4 листопада чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у Молдові. За даними NewsMaker, вона набрала 55,25% голосів виборців.
Президент України Володимир Зеленський привітав її з перемогою і наголосив, що вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".
Також місцеві ЗМІ повідомляли, що цьогоріч була рекордна явка виборців у Молдові. Найактивніші на виборах — громадяни 66-75 років, а найменш активні — 18-25 років.
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