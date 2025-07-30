МАГАТЭ сделало замер радиационного фона на Запорожской АЭС
Уровень радиационного фона на Запорожской АЭС остается неизменным. Специалисты агентства, которые находятся на станции, не зафиксировали никаких отклонений от нормы.
Об этом сообщает МАГАТЭ.
Какой радиационный фон на Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции остается стабильным.
"Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Украине подтверждает, что уровень радиации на объекте не повысился", — отметили в агентстве.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что радиационный фон на территории Запорожской АЭС не меняется и остается стабильным.
Это, вероятно, началось после того, как ветер подул со стороны временно захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.
Однако Министерство внутренних дел и Минэнерго данную информацию опровергли. По их данным, уровень радиации в Запорожской области соответствовал норме.
Напомним, что недавно вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС наблюдалось задымление, вызванное лесным пожаром. Уровень радиации оставался в пределах нормы.
Также недавно МАГАТЭ сообщало о стрельбе вблизи ЗАЭС. Возле двух реакторов заметили гильзы.
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