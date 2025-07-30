Какой радиационный фон на Запорожской атомной электростанции

Оккупант возле ЗАЭС. Фото: росСМИ

Уровень радиационного фона на Запорожской АЭС остается неизменным. Специалисты агентства, которые находятся на станции, не зафиксировали никаких отклонений от нормы.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции остается стабильным.

"Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Украине подтверждает, что уровень радиации на объекте не повысился", — отметили в агентстве.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что радиационный фон на территории Запорожской АЭС не меняется и остается стабильным.

Это, вероятно, началось после того, как ветер подул со стороны временно захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.

Однако Министерство внутренних дел и Минэнерго данную информацию опровергли. По их данным, уровень радиации в Запорожской области соответствовал норме.

Напомним, что недавно вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС наблюдалось задымление, вызванное лесным пожаром. Уровень радиации оставался в пределах нормы.

Также недавно МАГАТЭ сообщало о стрельбе вблизи ЗАЭС. Возле двух реакторов заметили гильзы.