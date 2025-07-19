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Головна Новини дня Пожежа біля ЗАЕС, пів області без світла — чи є загроза радіації

Пожежа біля ЗАЕС, пів області без світла — чи є загроза радіації

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 18:23
Який стан на Запорізькій АЕС 19 липня — що відомо про задимлення та знеструмлення області
Російський окупант біля Запорізької АЕС. Ілюстративне фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Задимлення навколо окупованої Запорізької атомної електростанції пов'язане з лісовою пожежею, а лінії електроживлення працюють стабільно. Наразі немає радіаційної загрози.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram у суботу, 19 липня.

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Так, у ЗМІ поширили інформацію про задимлення в районі ЗАЕС та відсутність світла в частині Запорізької області. Своєю чергою у відомстві повідомили, що дим пов'язаний із пожежею, що розгорілась на безпечній від станції відстані, а лінії електропередач, що з'єднують ЗАЕС та Україну, працюють стабільно.

"Як зауважила Міністр Світлана Гринчук, через дії окупантів і російські обстріли районів навколо ядерного об’єкта, які призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту. Живлення атомної електростанції генераторами — це надзвичайні ризики для ядерної безпеки", — зазначили в Міненерго.

Там додали, що попри російську окупації станції Україна продовжує виконувати обов'язок щодо ядерної безпеки та забезпечує електроживлення Запорізької АЕС. 

Пожежа біля ЗАЕС, пів області без світла — чи є загроза радіації - фото 1
Скриншот повідомлення Міненерго

Нагадаємо, що на початку липня на Запорізькій АЕС стався блекаут. Російські окупанти завдали удару по лінії електроживлення станції, що з'єднує її з енергосистемою України. Українським фахівцям оперативно вдалося ліквідувати пошкодження.

Також нещодавно МАГАТЕ повідомляло про стрілянину поблизу ЗАЕС. Біля двох реакторів помітили гільзи.

пожежа електроенергія ЗАЕС окупанти радіація
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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