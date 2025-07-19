Який стан на Запорізькій АЕС 19 липня — що відомо про задимлення та знеструмлення області

Російський окупант біля Запорізької АЕС. Ілюстративне фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Задимлення навколо окупованої Запорізької атомної електростанції пов'язане з лісовою пожежею, а лінії електроживлення працюють стабільно. Наразі немає радіаційної загрози.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram у суботу, 19 липня.

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Так, у ЗМІ поширили інформацію про задимлення в районі ЗАЕС та відсутність світла в частині Запорізької області. Своєю чергою у відомстві повідомили, що дим пов'язаний із пожежею, що розгорілась на безпечній від станції відстані, а лінії електропередач, що з'єднують ЗАЕС та Україну, працюють стабільно.

"Як зауважила Міністр Світлана Гринчук, через дії окупантів і російські обстріли районів навколо ядерного об’єкта, які призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту. Живлення атомної електростанції генераторами — це надзвичайні ризики для ядерної безпеки", — зазначили в Міненерго.

Там додали, що попри російську окупації станції Україна продовжує виконувати обов'язок щодо ядерної безпеки та забезпечує електроживлення Запорізької АЕС.

Скриншот повідомлення Міненерго

Нагадаємо, що на початку липня на Запорізькій АЕС стався блекаут. Російські окупанти завдали удару по лінії електроживлення станції, що з'єднує її з енергосистемою України. Українським фахівцям оперативно вдалося ліквідувати пошкодження.

Також нещодавно МАГАТЕ повідомляло про стрілянину поблизу ЗАЕС. Біля двох реакторів помітили гільзи.